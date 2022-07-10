Володин заявил, что США невыгодно разрешение ситуации на Украине мирным путем

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирным путем, но это невыгодно США и подобным ушедшим в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону политикам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину, фрагменты которого показала программа "Парламентский час".
По его мнению, такие политики не думают о будущем и судьбе украинцев. Володин отметил, что для них граждане Украины являются расходным материалом.
Он также подчеркнул, что сейчас лидеры европейских государств не могут высказать свое мнение при обсуждении проблем. В настоящее время они все поддакивают, добавил Володин.
Спикер Госдумы выразил мнение, что системный кризис касается элит европейских стран и США.
"В основе, на мой взгляд, лежит ситуация, когда Соединенные Штаты Америки хотели обладать миром, и взяли просто разрушили старые европейские государства, если хотите, старую Европу, приведя на смену молодых политиков, причем, абсолютно ориентированных на Соединенные Штаты Америки. И тем самым, они убрали балансы, противовесы", – поведал Володин.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае переизбрания на президентских выборах в 2020 году. Он подчеркнул, что действующий американский лидер Джо Байден привел страну к упадку. Трамп назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков и другие проблемы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны рассказали о ходе спецоперации на Украине
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