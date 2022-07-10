Пушков заявил, что Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины

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Давая обещания Украине поддерживать ее столько, сколько потребуется, западные страны, вероятнее всего, переоценивали свои возможности, считает сенатор Алексей Пушков.

"<...> западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций", – написал политик в своем телеграм-канале.

Пушков напомнил, как недавно объявивший об уходе с поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хвастливо говорил о "конце вечеринки для российских углеводородов". Сенатор подчеркнул, что в итоге для самого Джонсона "политическая вечеринка и впрямь завершилась".

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что Запад вряд ли долго сможет оказывать Киеву поддержку на нынешнем уровне. В публикации утверждалось, что чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.