Запад вряд ли сможет продолжать оказывать Киеву поддержку на нынешнем уровне – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Несмотря на заявления США и их союзников о готовности продолжать оказывать Киеву столько поддержки, сколько потребуется, никто не может сказать, как долго это продлится, пишет The New York Times.

"Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать. И хотя США выделили Украине 54 миллиарда в качестве военной и другой помощи, никто не ожидает еще одно чека на 54 миллиарда долларов, когда эти средства будут израсходованы", – говорится в публикации.

По информации издания, вероятно, одобренный американским конгрессом очередной пакет помощи Киеву, продлится минимум до второго квартала следующего года, однако у Вашингтона пока возникает вопрос, как долго можно осуществлять поставки, не снижая боеготовности самих США.

Накануне американский лидер Джо Байден подписал указ о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 400 миллионов долларов. По данным Белого дома, средства пойдут на оборонные изделия, услуги министерства обороны, военное обучение и подготовку.

Соединенные Штаты и другие страны Запада увеличили поставки оружия и финансов на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

