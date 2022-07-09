Байден подписал указ о выделении Киеву пакета военной помощи на 400 млн долларов

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что средства пойдут на оборонные изделия, услуги министерства обороны, военное обучение и подготовку.

Накануне в Пентагоне заявили, что США ведут обсуждение с другими странами вопроса поставок Киеву средств береговой обороны. Отмечалось, что схемы по поставкам нового оружия Украине на месяцы и годы вперед начали уже сейчас.

В американском оборонном ведомстве уточнили, что Киев с учетом новых американских поставок будет владеть 12 реактивными системами залпового огня HIMARS. Также США планируют поставить на Украину боеприпасы к данным средствам.

США и другие западные страны увеличили поставки оружия и финансов на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

