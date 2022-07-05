На Украине признали распродажу поступающего от Запада оружия

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что ведомство выявило случаи продажи поступающей в страну продукции военного назначения, передает РИА Новости.

"Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили", – заявил Мельник.

На данный момент инициировано порядка десяти уголовных дел в связи с перепродажей оружия и другой продукции.

Мельник отметил, что зафиксированы и случаи продажи гуманитарной помощи из западных стран. Такие случаи расследуются ведомством.

Министерство обороны США ранее объявило о выделении Украине новой военной помощи на сумму 820 миллионов долларов. В частности, стране передадут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 2 норвежских комплекса NASAMS, 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов и 4 контрбатарейных радара.

Ситуация на Украине обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

