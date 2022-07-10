В США заявили, что Запад недооценил волю России к победе на Украине

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Соединенные Штаты и их союзники пошли на авантюру, когда решили проигнорировать интересы России по членству Украины в НАТО, заявил американский политический обозреватель Джаред Петерсон.

В своей статье для The American Thinker он указал, что у Запада никогда не было значимых стратегических интересов в этом регионе, чтобы провоцировать конфликт. Политики, которые утверждают, что не предвидели эскалацию, ведут себя как "полные дураки", считает журналист.

Петерсон предположил, что до начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Россия согласилась бы на урегулирование ситуации путем объявления нейтралитета Украины. Однако теперь, уверен он, у Москвы может оказаться гораздо больше требований.

Обозреватель также считает, что те, кто думает о том, что РФ не сможет достигнуть своих целей, по сути, делают хорошую мину при плохой игре.

"Русские не будут побеждены. И точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас", – пишет Петерсон.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли "красную черту". Он напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Российский лидер подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы решительных действий.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

