Зеленский заявил о невозможности территориальных уступок в пользу РФ

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Украина не пойдет на территориальные уступки в пользу России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
"Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России", – сообщил он в интервью телеканалу CNN.
Зеленский подчеркнул, что страна готова доказать свою позицию.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг считает возможным территориальные уступки со стороны Украины для достижения мира.
Он подчеркнул, что Альянс не принимает участия в украинском конфликте и стремится избежать его эскалации за пределами Украины.
До этого бывший американский дипломат Ричард Хаас заявил, что президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым.
По мнению Хааса, пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу. Он также назвал факторы, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров. По мнению американского дипломата, на такой шаг Зеленского могут заставить пойти издержки из-за боевых действий, сложная ситуация на фронте и колебания стран Запада в вопросе поддержки Украины.
Байден не считает, что Киеву придется отказываться от части территорий в переговорах с РФ
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