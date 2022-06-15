Киеву необходимо задуматься над уступками Москве – СМИ

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Киеву стоит задуматься об уступках Москве, потому что затяжной конфликт угрожает выживанию страны. Об этом сообщает National Interest.
Обозреватель журнала Араш Тупчинеджад выразил мнение, что Киеву необходимо рассмотреть возможность мирного договора с Россией из-за разрушения экономики Украины.
"Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь", – написал Тупчинеджад.
По его словам, при продолжении боевых действий кризис может лишь обостриться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние сутки ВСУ понесли "болезненные" потери. По его словам, самые жестокие бои были в Северодонецке и городах рядом. Зеленский добавил, что аналогичная ситуация происходит с украинскими войсками в Харьковской области.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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