В Минстрое РФ заявили, что восстанавливать Мариуполь и Волноваху начнут в ближайшее время

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Восстановление Мариуполя и Волновахи, пострадавших от боевых действий в Донецкой народной республике, планируется начать в ближайшее время, рассказали РИА Недвижимость в Минстрое России.
В министерстве отметили, что в настоящее продолжается исследование территорий и оценка ущерба в ДНР и ЛНР.
"Главной целью является обеспечение жильем максимального количества людей, которые собираются вернуться в свои регионы", – сказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в структуре министерства строительства и ЖКХ России появился департамент, который займется вопросами восстановления республик Донбасса.
"В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности", – отметили в пресс-службе.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что субъекты России могут самостоятельно брать шефство над другими регионами, в том числе территориями Донбасса. Для этого, по его словам, не требуется никаких дополнительных документов, однако при необходимости они могут появиться.
А "Единая Россия" между тем выступила с инициативой создания в Донбассе особой экономической зоны. В частности, в партии предлагают рассмотреть возможность возврата определенной доли затрат на строительство там производственных объектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: