В Минстрое РФ заявили, что восстанавливать Мариуполь и Волноваху начнут в ближайшее время

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Восстановление Мариуполя и Волновахи, пострадавших от боевых действий в Донецкой народной республике, планируется начать в ближайшее время, рассказали РИА Недвижимость в Минстрое России.

В министерстве отметили, что в настоящее продолжается исследование территорий и оценка ущерба в ДНР и ЛНР.

"Главной целью является обеспечение жильем максимального количества людей, которые собираются вернуться в свои регионы", – сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в структуре министерства строительства и ЖКХ России появился департамент, который займется вопросами восстановления республик Донбасса.

"В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности", – отметили в пресс-службе.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что субъекты России могут самостоятельно брать шефство над другими регионами, в том числе территориями Донбасса. Для этого, по его словам, не требуется никаких дополнительных документов, однако при необходимости они могут появиться.

А "Единая Россия" между тем выступила с инициативой создания в Донбассе особой экономической зоны. В частности, в партии предлагают рассмотреть возможность возврата определенной доли затрат на строительство там производственных объектов.

