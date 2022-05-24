Патрушев заявил о праве ДНР и ЛНР требовать от Запада репарации за 8 лет агрессии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Это Россия, ДНР и ЛНР вправе требовать репарации от Запада за восемь лет агрессии, а не Украина от России. Такое мнение озвучил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии", – сказал он, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Россия должна будет выплатить Украине репарации.
Кроме того, выплат заслуживает непосредственно украинский народ, считает Патрушев. По его словам, США и Англия развязали конфликт в стране, в результате чего простые украинцы вынуждены сражаться, в то время как те поддерживают неонацистов и поставляют им оружие.
Ранее российское правительство сформировало специальный штаб по восстановлению украинских территорий, освобожденных в ходе спецоперации. Он займется вопросами восстановления инфраструктуры территорий Донбасса и Украины, пострадавших в ходе военных действий.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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