Кабмин РФ создал специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины

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Правительство России сформировало специальный штаб по восстановлению украинских территорий, освобожденных в ходе военной спецоперации, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы", – приводит его слова ТАСС.

По словам Хуснуллина, речь идет о восстановлении инфраструктуры территорий Донбасса и Украины, пострадавшей в ходе военных действий.

Ранее Хуснуллин заявил, что Россия окажет поддержку в развитии сельхозпроизводства и промышленности Запорожской области. Вице-премьер отметил важность оперативного принятия решений, добавив, что в настоящее время Минсельхоз РФ сможет оказать помощь региону.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.