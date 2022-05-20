В ГД предложили снять верхний возрастной предел на заключение первого контракта с ВС РФ

11:27
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов выступили с инициативой снять для граждан, достигших 18 лет, верхний возрастной предел на заключение первого контракта с Вооруженными силами РФ. Текст документа размещен в думской электронной базе.
Из проекта закона следует, что необходимо исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им дается право заключать первый контракт о прохождении военной службы.
По словам авторов проекта, благодаря отмене верхнего возрастного предела можно будет задействовать специалистов необходимых на сегодняшний день специальностей на военную службу по контракту, в том числе в сфере медобеспечения, инженерии и связи.
На данный момент по закону первый контракт о прохождении военной службы могут заключать граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а также граждане других государств в возрасте от 18 до 30 лет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что срочники никак не привлекаются к специальной операции на Украине и туда не отправляются. Он подчеркнул, что ранее обнаруженный случай нахождения на Украине срочников находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению Владимира Путина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: