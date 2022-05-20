В ГД предложили снять верхний возрастной предел на заключение первого контракта с ВС РФ

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов выступили с инициативой снять для граждан, достигших 18 лет, верхний возрастной предел на заключение первого контракта с Вооруженными силами РФ. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Из проекта закона следует, что необходимо исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им дается право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

По словам авторов проекта, благодаря отмене верхнего возрастного предела можно будет задействовать специалистов необходимых на сегодняшний день специальностей на военную службу по контракту, в том числе в сфере медобеспечения, инженерии и связи.

На данный момент по закону первый контракт о прохождении военной службы могут заключать граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а также граждане других государств в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что срочники никак не привлекаются к специальной операции на Украине и туда не отправляются. Он подчеркнул, что ранее обнаруженный случай нахождения на Украине срочников находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению Владимира Путина.

