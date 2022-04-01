Песков заявил, что весенний призыв в армию не связан со спецоперацией на Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Срочники никак не привлекаются к специальной операции на Украине и туда не отправляются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что ранее обнаруженный случай нахождения на Украине срочников находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению Владимира Путина.
"А по поводу призыва мы слышали заявления наших военных, что это не может иметь отношения к спецоперации на Украине", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Ранее Путин поручил военной прокуратуре разобраться с отправкой российских военнослужащих срочной службы на Украину. По указанию президента в Главную военную прокуратуру были отправлены материалы для проведения правовой оценки и наказания должностных лиц, причастных к невыполнению указания. Это было сделано после выявления фактов присутствия российских военнослужащих срочной службы в районе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Президент России подписал указ о весеннем призыве. В Вооруженные силы России отправятся 134,5 тысячи человек. Призыв россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих военной службе, будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Документ также поручает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в горячие точки
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