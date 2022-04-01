Москвичей предупредили о гололедице и снегопаде до субботы

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

13:13

Песков заявил, что весенний призыв в армию не связан со спецоперацией на Украине

властьобщество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Срочники никак не привлекаются к специальной операции на Украине и туда не отправляются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ранее обнаруженный случай нахождения на Украине срочников находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению Владимира Путина.

"А по поводу призыва мы слышали заявления наших военных, что это не может иметь отношения к спецоперации на Украине", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ранее Путин поручил военной прокуратуре разобраться с отправкой российских военнослужащих срочной службы на Украину. По указанию президента в Главную военную прокуратуру были отправлены материалы для проведения правовой оценки и наказания должностных лиц, причастных к невыполнению указания. Это было сделано после выявления фактов присутствия российских военнослужащих срочной службы в районе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Президент России подписал указ о весеннем призыве. В Вооруженные силы России отправятся 134,5 тысячи человек. Призыв россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих военной службе, будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Документ также поручает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в горячие точки

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать