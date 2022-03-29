Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в горячие точки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Россияне, отправленные на срочную военную службу весной этого года, не будут направлены в горячие точки, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

Он отметил, что подготовка военнослужащих весеннего призыва этого года начнется с профессиональной подготовки в учебных центрах длительностью от трех до пяти месяцев. Также глава Минобороны поручил продолжить комплекс противоэпидемических мероприятий по коронавирусу для призывников.

Шойгу добавил, что все военнослужащие весеннего призыва 2021 года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправятся к местам проживания.

Ранее Минобороны РФ выявило несколько фактов присутствия российских срочников в зоне проведения спецоперации. В ведомстве пообещали исключить подобные случаи в дальнейшим. Причем до этого официальный представитель Минобороны особо подчеркивал, что военнослужащие срочной службы и курсанты вузов не участвуют в спецоперации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

