Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. В Вооруженные силы России отправятся 134,5 тысячи человек, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Призыв россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих военной службе, будет проходить с 1 по 15 апреля 2022 года.
Документ также поручает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 31 марта.
Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что доля не явившихся в военкоматы граждан не превышает 0,1%. Он подчеркнул, что мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, поскольку для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту.
Генерал добавил, что всего по итогам осеннего призыва было призвано 127,5 тысячи человек. Весенний призыв на срочную службу в армии стартует 1 апреля.
Как рассказал накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу, всех военнослужащих весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы уволят в запас и отправят домой. Он также отмечал, что этот весенний призыв будет меньше, чем год назад.
В России не будут объявлять мобилизацию – Шойгу
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