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Москва 24

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Общество

13:01

Более 127 тыс человек призовут на военную службу осенью 2021 года

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осенью этого года на военную службу будут призваны более 127 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерала-полковника Евгения Бурдинского.

Он уточнил, что порядок проведения этого мероприятия в 2021 году не изменился. Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября во всех субъектах РФ, кроме муниципальных образований, где призыв проходит один раз в год. Также, по словам Бурдинского, существуют призывные комиссии, которые начинают работать с 1 ноября.

Генерал-полковник отметил, что проведение и организация призыва на военную службу будет производится в условиях недопущения распространения COVID-19 и других сезонных заболеваний.

Сообщается, что военные комиссариаты заранее были обеспечены всем необходимым. Также им поставили около 5 миллионов защитных масок и более 200 тысяч тест-систем.

Ранее стало известно, что военным и правоохранителям РФ проиндексируют выплаты еще на 5%. По словам Владимира Путина, данная мера направлена на сокращение разрыва в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны.

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