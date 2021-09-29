В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время

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В России в военное время планируется создавать специальные аварийно-спасательные подразделения за счет возможностей регионов, формирований государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны. На официальном интернет-портале правовой информации размещено соответствующее постановление правительства.

"Создание на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной пожарной охраны", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 января 2022 года постановление правительства вступает в силу.

Ранее в России разработали новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", он предназначен для вооружения правоохранительных органов и сил спецназа.