На базе "Арматы" создадут новую скорострельную боевую машину – СМИ

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Концерт "Уралвагонзавод" разрабатывает на базе унифицированной платформы "Армата" тяжелую скорострельную самоходную артиллерийскую установку. Об этом в четверг, 16 сентября, со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.
"В дополнение к уже созданным танку, БМП и инженерной машине концерном <...> разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметра", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас проект находится на этапе научно-исследовательских работ. Также сообщается, что новая САУ будет иметь усовершенствованный боевой модуль скорострельностью 30 выстрелов в минуту.
Ранее в "Уралвагонзаводе" назвали свой танк Т-90С самым успешным основным боевым танком в мире с коммерческой точки зрения. В концерне уточнили, что в модернизированной версии танка Т-72 предусмотрена унификация некоторых систем с Т-90С.
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