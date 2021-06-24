Назван самый коммерчески успешный танк в мире

16:58
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В "Уралвагонзаводе" назвали свой танк Т-90С самым успешным основным боевым танком в мире с коммерческой точки зрения. Об этом сообщает ТАСС.
"На сегодня танк Т-90С является самым коммерчески успешным танком на мировом рынке – число поставленных на экспорт машин с учетом машинокомплектов для лицензионного производства исчисляется тысячами единиц", – говорится в материале концерна.
Там уточнили, что в модернизированной версии танка Т-72 предусмотрена унификация некоторых систем с Т-90С.
"Модернизация предполагает усовершенствование системы управления огнем, усиление противоминной стойкости днища, унификацию ходовой части и двигателя с танком Т-90 и усиление броневой защиты танка", – сообщается в материале.
Ранее в комитете по вопросам обороны Палаты общин британского парламента отметили, что дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооруженного конфликта с большой вероятностью закончится поражением британской техники. В документе указывается, что армия Соединенного Королевства использует устаревшую бронетехнику.
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