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Дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооруженного конфликта с большой вероятностью закончится поражением британской артиллерии.

Такой вывод содержится в докладе комитета по вопросам обороны Палаты общин британского парламента.

В документе указывается, что армия Соединенного Королевства использует устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет и у них очень низкая надежность.

При этом по огневой мощи они серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и не получают достаточной поддержки с воздуха.

Авторы доклада полагают, что противостояние "с равным противником, под которым подразумевается Россия", в Восточной Европе могло бы закончиться плачевно.

Комитет также констатировал, что Британия запоздала с модернизацией, тогда как российские вооруженные силы обзавелись современными техническими средствами.

Ранее в шведские аналитики заявили о преимуществе РФ в случае войны с НАТО в Европе. Оно будет длиться порядка двух месяцев, пока не прибудут сухопутные войска США.