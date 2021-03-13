Аналитики центра при НАТО поругались из-за позиции по России – СМИ

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Фото: TASS/ZUMA/Staff Sgt. Victor J. Caputo
Аналитики американского центра "Атлантический совет" при НАТО разошлись в экспертных позициях из-за статьи, посвященной России.
Как пишет издание Politico, речь идет о материале двух старших экспертов Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза на сайте Atlantic Council. В статье говорится, что Вашингтону в отношениях с Москвой не следует "уделять слишком много внимания теме защиты прав человека".
Также авторы полагают, что "демократизация в РФ не обязательно сыграет на руку внешнеполитическим интересам США". После публикации некоторые сотрудники центра выразили несогласие с выводами статьи, посчитав, что она носит "пророссийский" характер.
В заявлении аналитиков говорится, что материал "основан на ложном предположении, что права человека и национальные интересы абсолютно не зависят друг от друга".
Один из подписантов документа выразил мнение, что материал могли составить под влиянием пожертвований организации от миллиардера Чарльза Коха, выступающего за менее активное вмешательство США в дела других стран.
Другой источник не согласился с этим утверждением и назвал его "возмутительным", поскольку "Атлантический совет", по его словам, не принимает пожертвования, обязывающие к "зависимой" аналитической деятельности.
Еще один из научных сотрудников организации отметил, что статья может "подорвать доверие к некоторым материалам, которые публикует Atlantic Council по российскому вопросу".
Генеральная прокуратура России в 2019 году признала нежелательной работу НКО "Атлантический совет".
Американская исследовательская организация "Джеймстаунский фонд" ранее заявила, что мнимая военная агрессия России против стран НАТО в Прибалтике "будет стоить" государству Калининградской области.
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