Сценарий захвата Калининграда войсками НАТО описали в США

Фото: DPA/TASS/Kay Nietfeld

Американская исследовательская организация The Jamestown Foundation ("Джеймстаунский фонд") считает, что мнимая военная агрессия России против стран НАТО в Прибалтике "будет стоить" государству Калининградской области.

Об этом говорится в докладе How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"). В нем указывается, что альянсу следует рассмотреть перспективу захвата Калининграда в случае вооруженного столкновения.

Эксперты считают, что Россия якобы не выдержит натиск противника и потеряет контроль над территорией за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе, передает "Комсомольская правда".

При этом причина предположительного конфликта не называется. Однако в докладе делается допущение, что у Москвы якобы есть планы на регион. "Джеймстаунский фонд" – неправительственная организация, основанная в 1984 году.

Организация создавалась для работы с перебежчиками. В руководящий совет фонда входили бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский и экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее назвал глупостью слова главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна, который заявил, что у США якобы есть план прорыва ПВО Калининградской области.