Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Фото: Минобороны РФ

Аргентинская газета Clarin обратила внимание на видео Минобороны РФ с участием экипажей танков Т-72БЗ во время учений Центрального военного округа.

На записи военнослужащие отрабатывают навыки подводного вождения в Оренбургской области и преодолевают водную преграду глубиной пять метров, передает "Газета.ру".

Автор материала выразил удивление тому, что боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу.

В статье говорится, что "шокирующее видео" российского оборонного ведомства "просто впечатляет". Журналист назвал Т-72БЗ "беспрецедентным смертельным оружием".

Он также сравнил танк с подводной лодкой. В Минобороны указали, что боевые машины оснащены специальными воздуховодами, а танкисты не допускали остановок.

Американское издание The Drive ранее восхитилось видео, которое опубликовало министерство обороны РФ к столетию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

В ролике была показана работа различных подразделений РХБЗ. Отдельного внимания удостоилась "сумасшедшая" специальная машина тепловой обработки вооружения и военной техники ТМС-65У.

