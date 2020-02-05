Новый российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания

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Новый российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на официального представителя корпорации "Уралвагонзавод", которая занималась разработкой техники.

"Государственные испытания танка Т-90М в ОКР "Прорыв-3" успешно завершены", – рассказал представитель.

Известно, что контракт на поставку опытной партии новой модели танка в войска заключили в ходе военно-технического форума "Армия-2019".

"Контракты между "Уралвагонзаводом" и Минобороны РФ на поставку партий танков Т-90М заключены и находятся в стадии выполнения", – подтвердил представитель корпорации.

В декабре 2019 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко уведомил, что по результатам государственных испытаний будет рассмотрен вопрос о принятии новых образцов танков на вооружение армии.

Ранее на форуме "Армия-2019" показали напечатанный на 3D-принтере танк. Им стал экспортный экземпляр боевой машины Т-90М.