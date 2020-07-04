Танк Т-14 "Армата" испытали в беспилотном режиме

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Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" отработал режим работы без экипажа в ходе предварительных испытаний. Об этом РИА Новости сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко отмечал, что уникальность этих машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры.

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 танков Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что "Армата" прошла испытания в Сирии.

По его словам, предварительные заявки на экспорт техники уже фиксируются, однако поставлять танки за рубеж будет возможно после того, как они поступят в войска и получат паспорт экспортного облика.