Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

07:55

Танк Т-14 "Армата" испытали в беспилотном режиме

безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" отработал режим работы без экипажа в ходе предварительных испытаний. Об этом РИА Новости сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко отмечал, что уникальность этих машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры.

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 танков Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что "Армата" прошла испытания в Сирии.

По его словам, предварительные заявки на экспорт техники уже фиксируются, однако поставлять танки за рубеж будет возможно после того, как они поступят в войска и получат паспорт экспортного облика.

Какая военная техника примет участие в параде на Красной площади

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать