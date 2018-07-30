В правительстве рассказали о дороговизне танков "Армата"

30 июля, 11:52
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Вице-премьер России Юрий Борисов посетовал на дороговизну танков "Армата". По его словам российская армия, вместо того, чтобы массово закупать новые танки, предпочитает повышать боевой потенциал путем модернизации уже имеющейся военной техники.
"Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке", – цитирует Борисова РИА Новости. Вице-премьер отметил, что по цене и качеству Т-72 превосходит западные "Абрамсы", "Леклерки" и "Леопарды".
При этом новые модели, такие как "Армата", пока остаются слишком дорогими для массовых закупок.
Вкладываясь в модернизацию имеющейся техники, можно эффектиивно расходовать средства даже при бюджете, в десять раз меньшем, чем у стран НАТО, пояснил представитель правительства.
Ранее Юрий Борисов сообщил, что ВМФ России получит новейшие корабли на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена". Их можно будет использовать для переброски десанта и военной техники, в том числе по суше и по болотам.
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