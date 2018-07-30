ВМФ России получит корабли на воздушной подушке

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ВМФ России получит новейшие корабли на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена". Их построят в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По словам Борисова, выпуск нескольких десятков новых кораблей планируют поручить спецалистам Хабаровского судостроительного завода, который "всегда специализировался на алюминиевых корпусах". Благодаря этим и другим заказам, "ситуация на заводе пойдет на поправку", отметил вице-премьер.

Как пояснили эксперты, передает РИА Новости, из-за своих конструктивных особенностей суда на воздушной подушке способны передвигаться в том числе и по суше, преодолевая рвы и минные заграждения, а также по болотам. В результате такие корабли смогут высаживать десант на 70% длины береговой линии морей и океанов.

Уточняется, что десантные корабли на воздушной подушке "Зубр" – самые большие в своей категории. Каждый из них рассчитан на то, чтобы за один раз перевозить по три танка весом до 150 тонн или по десять бронетранспортеров и 140 человек десанта.

Задача более скромных по своим размерам десантных катеров на воздушной подушке "Мурена" состоит в высадке десанта на необорудованное побережье. Катер водоизмещением 150 тонн может развивать скорость до 102 километров в час и перевозить один танк, две боевые машины пехоты или 130 военных.