В России разработали новое оружие для силовиков

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России разработали новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA", он предназначен для вооружения правоохранительных органов и сил спецназа. Об этом рассказал начальник бюро продаж стрелкового оружия предприятия "Роскосмоса" АО "Златмаш" Вадим Асташин, передает РИА Новости.
"АО "Златмаш" в инициативном порядке сконструировал пистолет-пулемет "КЕДР-PARA ПП-2011.000". Он разработан под патрон калибра 9х19", – сказал Асташин.
Пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в условиях городской среды подразделениями правоохранительных органов и сил специального назначения.
По словам Асташина, испытания "КЕДР-PARA" начнутся уже в 2022 году, только после этого будет принято окончательное решение о его постановке на вооружение. Планируется, что новой версией пистолета-пулемета заменят "ПП-91 Кедр", который сейчас стоит на вооружении в силовых структурах.
Асташин также рассказал, что скорострельность "КЕДР-PARA" составляет 1 000 выстрелов в минуту, начальная скорость полета пули – 430 метров в секунду. Прицельная дальность оружия составляет до 100 метров.
Ранее сообщалось, что в России создают сверхдальнобойную винтовку калибра стран НАТО, которая способна в реальных боевых условиях поражать цели на дальности до трех километров.
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