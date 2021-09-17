В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр НАТО

04:21
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России создают сверхдальнобойную винтовку калибра стран НАТО, которая способна в реальных боевых условиях поражать цели на дальности до трех километров. Об этом рассказал конструктор предприятия-разработчика ORSIS Максим Байметов, передает РИА Новости.
"Мы решили <...> создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg, который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулеметов", – сказал он.
По словам Байметова, выход данной винтовки на испытания запланирован на начало следующего года. Он также подчеркнул, что в первую очередь оружие создается для экспорта, но проектом уже заинтересовались силовые структуры РФ.
"Тут все-таки речь идет о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. <...> Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит", – пояснил он.
Для сравнения Байметов привел в пример высокоточную винтовку Т-5000, она является самой популярной разработкой ORSIS. Ее дальность поражения составляет 1,6 километра.
Ранее генеральный директор Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что в России создадут снайперскую винтовку, способную стрелять на семь километров. Он подчеркнул, что к подобным проектам относятся винтовки DXL-4 "Севастополь" и DXL-3 "Возмездие". При этом Лобаев уточнил, что винтовок с такой дальностью на мировом рынке еще прежде никогда не было.
По его словам, винтовка получит новый патрон с технологическими новшествами, которые позволят вести огонь на таком расстоянии. Других подробностей Лобаев раскрывать не стал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: