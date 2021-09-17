В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр НАТО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России создают сверхдальнобойную винтовку калибра стран НАТО, которая способна в реальных боевых условиях поражать цели на дальности до трех километров. Об этом рассказал конструктор предприятия-разработчика ORSIS Максим Байметов, передает РИА Новости.

"Мы решили <...> создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg, который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулеметов", – сказал он.

По словам Байметова, выход данной винтовки на испытания запланирован на начало следующего года. Он также подчеркнул, что в первую очередь оружие создается для экспорта, но проектом уже заинтересовались силовые структуры РФ.

"Тут все-таки речь идет о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. <...> Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит", – пояснил он.

Для сравнения Байметов привел в пример высокоточную винтовку Т-5000, она является самой популярной разработкой ORSIS. Ее дальность поражения составляет 1,6 километра.

Ранее генеральный директор Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что в России создадут снайперскую винтовку, способную стрелять на семь километров. Он подчеркнул, что к подобным проектам относятся винтовки DXL-4 "Севастополь" и DXL-3 "Возмездие". При этом Лобаев уточнил, что винтовок с такой дальностью на мировом рынке еще прежде никогда не было.

По его словам, винтовка получит новый патрон с технологическими новшествами, которые позволят вести огонь на таком расстоянии. Других подробностей Лобаев раскрывать не стал.