В РФ заявили о создании винтовки с дальностью стрельбы до 7 км

11:13
Фото: depositphotos/microgen
В России создадут снайперскую винтовку, способную стрелять на семь километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Lobaev Arms Владислава Лобаева.
"Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта – DXL-5", – рассказал Лобаев.
Он подчеркнул, что к подобным проектам относятся винтовки DXL-4 "Севастополь" и DXL-3 "Возмездие". При этом Лобаев уточнил, что винтовок с такой дальностью на мировом рынке еще прежде никогда не было.
По его словам, винтовка получит новый патрон с технологическими новшествами, которые позволят вести огонь на таком расстоянии. Других подробностей Лобаев раскрывать не стал.
"Новый патрон для этой винтовки является абсолютно новым, прорывным изделием, которое будет отличаться большим размером и начальной скоростью, чем у пуль, которые мы использовали раньше", – добавил Лобаев.
Он выразил надежду, что снайперская винтовка будет готова в начале 2021 года. Однако уточнил, что из-за коронавируса сроки могут сдвинуться.
В феврале Владимир Путин рассказал об оснащении российской армии и флота новейшим вооружением. В частности, речь идет о лазерных и гиперзвуковых комплексах. По словам Путина, многие вооружения РФ не имеют аналогов в мире.
Он заявил, что ряд перспективных образцов можно назвать оружием будущего. Российский лидер добавил, что армия страны и дальше будет укреплять потенциал стратегических сил посредством использования новейшего вооружения и техники
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