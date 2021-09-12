Свыше 240 новейших танков получат российские войска в 2021 году

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 240 современных и модернизированных танков поступят на вооружение российской армии в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
В материале уточняется, что речь идет о танках Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 "Прорыв".
По информации пресс-службы Минобороны, новые боевые машины поступают на вооружение армии РФ ежегодно. Обновлением парка бронетанковой техники занимаются предприятия оборонно-промышленного комплекса.
"Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надежной бронезащитой и высокой маневренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск", – подчеркнули в Минобороны.
В январе этого года на вооружение в российскую армию поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин". Об этом рассказал генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.
По заявлению компании-разработчика, "Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет противника. Комплекс способен выявлять акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов. На основании этих данных он фиксирует координаты местоположения орудий противника.
В Музее Победы открылась выставка, посвященная российским танкам
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