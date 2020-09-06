Шойгу рассказал о модернизации российских танков Т-72

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страна планирует модернизировать все танки Т-72 до модификации Т-72Б3М. Об этом он заявил во время завершения Армейских игр.

"Что касается наших танков Т-72, то игры дали толчок для их серьезной модернизации" – сказал министр.

Он добавил, что ранее на соревнованиях Армейских игр был задействован танк модификации Т-72Б1.

"В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки. В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации", – заявил Сергей Шойгу.

Отмечается, что Т-72Б3М представляет собой танк с новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. Кроме этого, на нем установлены всесуточные системы управления огнем и цифровые средства связи.

Ранее сообщалось, что танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" отработал режим работы без экипажа в ходе предварительных испытаний. Уникальность этих машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры. Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.

