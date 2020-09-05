Шойгу сообщил, что интенсивность разведывательных полетов НАТО увеличилась на треть

05 сентября, 23:34
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Миноороны РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что интенсивность разведывательных полетов авиации НАТО увеличилась более чем на 30%, передает ТАСС.
"Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года – 87 полетов, сейчас – около 120", – подчеркнул Шойгу.
Он отметил, что альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны. Так, по его словам, НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе.
Шойгу подчеркнул, что это связано с независимой политикой России.
"Российская Федерация проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов", – отметил глава Минобороны.
Шойгу добавил, что растущий международный авторитет РФ рассматривается Западом как вызов его лидерству.
Ранее старший бизнес-редактор немецкой газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц назвал причину неуязвимости России перед Западом. Он отметил, что РФ находится в комфортном отношении в геополитическом плане, а также имеет значительные валютные резервы.
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