Шойгу сообщил, что интенсивность разведывательных полетов НАТО увеличилась на треть

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Миноороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что интенсивность разведывательных полетов авиации НАТО увеличилась более чем на 30%, передает ТАСС.

"Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года – 87 полетов, сейчас – около 120", – подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны. Так, по его словам, НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе.

Шойгу подчеркнул, что это связано с независимой политикой России.

"Российская Федерация проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов", – отметил глава Минобороны.

Шойгу добавил, что растущий международный авторитет РФ рассматривается Западом как вызов его лидерству.

Ранее старший бизнес-редактор немецкой газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц назвал причину неуязвимости России перед Западом. Он отметил, что РФ находится в комфортном отношении в геополитическом плане, а также имеет значительные валютные резервы.