Посол РФ ответил на обвинение Пентагона о развязывании гонки вооружений

Фото: AP/Julio Cortez/(стратегический бомбардировщик США Boeing B-52 Stratofortress)

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение США поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности дестабилизирует мировую систему ядерного сдерживания. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель помощника министра обороны США Роберт Суфер обвинил Россию в фактическом развязывании гонки "нестратегических вооружений".

Антонов, в свою очередь, обратил внимание на факт развертывания боезарядов малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент II" со стороны армии США.

"Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, "оружием поля боя". Именно подобные практические шаги – а не приписываемые России намерения – оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание", – объяснил свою позицию дипломат.

Кроме того, Анатолий Антонов напомнил о содержании российской доктрины по ядерному вооружению. В документе, опубликованным 2 июня 2020 года, указано, что данный тип используется только в оборонительных целях.

Условия реального применения ядерного оружия также прописаны – оно допускается при нападении на РФ или на союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с тем, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. Кроме того, по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

