В МИД прокомментировали обвинения США в несоблюдении договора по ядерным испытаниям

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МИД РФ опубликовал заявление по поводу обвинений США в несоблюдении Россией соглашения об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

В МИД отметили, что обвинения США не подкрепляются какими-либо доказательствами. В ведомстве подчеркнули, что сами американцы признавались в том, что не имеют сведений о ядерных испытаниях, которые проводились в 2019 году.

"Россия, исходя из своих международных обязательств, не должна следовать никаким "стандартам США" в области ядерных испытаний. Инсинуации вброшены, как представляется, для того, чтобы отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", – исходит из сообщения.

МИД также обратил внимание на отказ США от ратификации вышеуказанного соглашения. По мнению ведомства, тем самым американцы поставили его на грань развала.

Ранее директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов отметил, что разведка США участвует в мировом наркотрафике. Он подчеркнул, что американские самолеты из Кандагара и Байрама могут летать куда угодно без каких-либо проверок.