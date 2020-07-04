Рябков назвал ущербной идею о расширенном саммите G7

Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ

Идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, поскольку без КНР обсуждать любые вопросы в современном мире невозможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил о российской инициативе касательно саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН. "Мы считаем, что в этом формате работа, в том числе по наиболее острым, актуальным, современным темам и вызовам оптимальна", – цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН. Предложения были озвучены другим партнерам по "пятерке", ожидается их ответ, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства. 25 июня генсекретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что саммит "пятерки" СБ получится провести до конца сентября.

Замминистра напомнил, что в РФ считают "семерку" отмирающим форматом, который все в меньшей мере отражает современные процессы. Наиболее перспективными и привлекательными он назвал G20, БРИКС и ШОС.

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него Россию. Помимо нее, на переговоры позовут Южную Корею, Австралию и Индию. По мнению американского лидера, формат G7 не является достаточным для решения глобальных мировых вопросов.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев согласился с такой оценкой. Россия может проявить интерес, если организация будет расширяться до определенного числа участников с теми же полномочиями, добавил он.