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Политика

17:41

В СФ прокомментировали планы президента США пригласить Россию на G7

политика власть

Фото: depositphotos/actionsports

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отреагировал на инициативу американского президента перенести саммит G7 и пригласить на встречу Россию, передает RT.

По словам Косачева, оценка главой Белого дома нынешнего формата G7 как устаревшего справедлива. "Это очевидная реальность", – обратил внимание российский сенатор.

Так, он отметил, все зависит от того, что вкладывается в приглашение РФ в организацию. Россия может проявить интерес, если организация будет расширяться до определенного числа участников с теми же полномочиями.

В том случае, если Россию позовут в качестве зрителя, а не полноправной участницы, то это будет сомнительной затеей, заключил парламентарий.

"Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", – ранее говорил Трамп.

При этом 45-й президент Соединенных Штатов заверял, что планирует провести саммит G7 в очном формате в намеченный срок, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

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