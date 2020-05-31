Трамп заявил о намерении отложить G7 и пригласить на него Россию

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Фото: picture alliance / Consolidated/TASS/Leigh Vogel
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении отложить саммит G7 и пригласить на него Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление журналистов президентского пула.
Сообщается, что саммит планируется отложить до сентября 2020 года. Кроме России на переговоры будут приглашены еще три страны.
"Он (Трамп – Прим. Ред.) откладывает его (саммит G7 – Прим. Ред.) до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию", – заявили журналисты президентского пула.
По мнению американского президента, формат G7 не является достаточным для решения глобальных мировых вопросов.
"Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", – пояснил Трамп.
Как отметила директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара, саммит в формате расширенной группы стран позволить затронуть вопросы, связанные с КНР.
"Алисса Фара сказала, что (саммит G7 – Прим. Ред.) сведет вместе наших традиционных союзников, чтобы поговорить о том, как иметь дело с будущим Китая", – подытожили журналисты.
В своем недавнем посте в Twitter Дональд Трамп подчеркивал, что намерен провести саммит G7 в очном формате в намеченный срок, несмотря на пандемию COVID-19. Саммит должен был пройти в период 10-12 июня.
Ранее Трамп подверг критике CNN из-за обвинений в адрес России. При этом американский президент не уточнил, о каких материалах идет речь.
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