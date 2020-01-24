ООН поддержала инициативу Путина о проведении встречи лидеров Совбеза

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В ООН поддерживают инициативу президента России Владимира Путина, направленную на проведение встречи лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности организации по мировым проблемам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Он отметил, что организация приветствует диалог между странами-членами ООН.

"Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН", – сообщил Хак.

Ранее в рамках выступления на Всемирном форуме памяти Холокоста российский лидер предложил провести саммит лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году, на котором необходимо затронуть проблемы мирового характера. Местом проведение Путин предложил сделать ту страну, в которой будет удобно встретиться коллегам.