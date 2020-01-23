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Политика

23 января, 20:59

Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась по причине отсутствия украинского лидера на форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было", – заявил представитель президента России.

Ранее сообщалось, что Зеленский должен был посетить Израиль с рабочим визитом 23-24 января. Предполагалось, что он может встретиться с Владимиром Путиным. Также планировалось, что он будет присутствовать на мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста. Впоследствии президент Украины отказался от посещения форума. Данное решение вызвало недоумение у представителей мемориального комплекса Яд Вашем.

Владимир Путин во время визита в Иерусалим вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыл монумент подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Глава России также высказал идею о проведении саммита среди "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН.

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