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В мире

23 января, 15:52

Путин передал орден Мужества племяннице героя восстания в "Собиборе"

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/МП

Владимир Путин вручил орден Мужества внучатой племяннице героя восстания заключенных концлагеря "Собибор" Леона Фельдгендлера. Об этом сообщает РИА Новости.

Летом минувшего года российский лидер наградил посмертно орденом Мужества Леона Фельдгендлера за мужество и героизм, проявленные при организации восстания в лагере смерти "Собибор".

Бунт в этом концлагере является единственным успешным восстанием за годы Второй мировой войны. Память о восставших чтят на государственном уровне в России и Израиле.

Еврей Фельдгендлер был одним из создателей подпольной организации в "Собиборе" и инициаторов бунта. Вместе с русским офицером Печерским Фельдгендлер руководил восстанием.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил вклад Красной армии в победу над нацизмом и поблагодарил Владимира Путина за освобождение советскими солдатами концлагеря Аушвиц.

Министр подчеркнул, что победа Советского Союза и антигитлеровской коалиции над нацистской Германией является частью исторического процесса, который привел к созданию израильского государства.

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