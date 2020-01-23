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Политика

23 января, 17:53

Путин предложил провести саммит пяти постоянных членов Совбеза ОНН

власть политика общество культура

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании как стран, обладающих постоянным представительством в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

"Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример могут и должны подать страны – основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации", – заявил российский лидер на международном форуме по борьбе с антисемитизмом.

По словам Путина, он уже успел обсудить данную инициативу с рядом коллег. Идея встретила положительную реакцию.

Предположительно, саммит состоится в 2020 году. Его проведение могут приурочить к 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны и основания ООН.

Президент России подчеркнул, что форум "сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы".

Ранее Владимир Путин совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыл в Иерусалиме монумент подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Памятник располагается в парке Сакер.

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