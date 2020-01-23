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Политика

23 января, 08:29

Генсек ООН рассказал об угрожающих миру "всадниках Апокалипсиса"

политика

Фото: ТАСС/Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Wire/ZUMA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сейчас есть четыре "всадника Апокалипсиса", которые угрожают миру, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс и создают угрозу возможностям XXI века.

По мнению генсека, первый всадник – это "высочайшая геостратегическая напряженность". Он подчеркнул, что разрушительные конфликты приводят к людским страданиям и росту ядерной угрозы.

Вторым всадником Гутерреш назвал климатический кризис. Он напомнил, что средняя температура в мире растет, в связи с чем миллионам видов живых существ грозит исчезновение.

Третий всадник – "растущее глобальное недоверие". Генсек пояснил, что в мире падает доверие к политическим учреждениям, два из трех человек живут в странах, где растет неравенство, и все больше человек сомневаются в пользе глобализации.

Четвертым и последним всадником генсек ООН назвал "темную сторону цифрового мира". По его совам, новые технологии используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей.

Ранее Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в текущем столетии. Он призвал мировых лидеров прекратить обострение обстановки и возобновить диалог.

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