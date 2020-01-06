Генсек ООН отметил высочайший уровень геополитической напряженности

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Геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в текущем столетии. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК.

"Котел напряженности заставляет все больше и больше стран принимать непредсказуемые решения с непредсказуемыми последствиями и большим риском просчета", – подчеркнул он, не называя конкретных стран.

Гутерриш призвал мировых лидеров прекратить обострение обстановки и возобновить диалог.

3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту в Багдаде (Ирак) погиб генерал-майор Касем Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Трамп в своем Twitter написал, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев.

В воскресенье парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил" и разорвать соглашение с международной коалицией во главе с США.

