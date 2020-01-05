Столтенберг созвал Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал срочное заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание намечено на 15:00 (17:00 по московскому времени). На совете будет обсуждаться ситуация в регионе, которая сложилась после гибели иранского генерала Сулеймани.

Североатлантический совет является главным органом принятия политических решений организации. Он состоит из постоянных представителей стран-членов альянса.

В минувшую пятницу в результате ракетного удара США по международному аэропорту в Багдаде (Ирак) погиб генерал-майор Касем Сулеймани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Трамп в своем Twitter написал, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев.

В воскресенье парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил" и разорвать соглашение с международной коалицией во главе с США.

