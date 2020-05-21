США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

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Фото: TASS/AP/Bebeto Matthews
США заблокировали проект заявления Совбеза ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Об этом в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский, который предложил согласовать заявление, по итогам обсуждения СБ попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу.
В проекте отмечалось, что члены СБ отвергают угрозу применения силы и подтверждают резолюции, касающиеся осуждения терроризма и использования наемников.
Также там говорилось о решении ситуации в Венесуэле посредством мирного политического диалога между жителями страны, без вмешательства извне, "при полном уважении суверенитета и территориальной целостности" республики.
"Есть ли еще вопросы о том, насколько "конструктивна" позиция США по Венесуэле?" – цитирует дипломата сайт "Комсомольской правды".
3 мая власти Венесуэлы сообщили, что предотвратили вторжение на катерах в страну колумбийских боевиков. В результате восемь нападавших были убиты. Президент Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было покушение на его жизнь, а
По его словам, среди задержанных участников нападения – двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны главы Белого дома.
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