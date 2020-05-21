США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

Фото: TASS/AP/Bebeto Matthews

США заблокировали проект заявления Совбеза ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.

Об этом в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский, который предложил согласовать заявление, по итогам обсуждения СБ попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу.

В проекте отмечалось, что члены СБ отвергают угрозу применения силы и подтверждают резолюции, касающиеся осуждения терроризма и использования наемников.

Также там говорилось о решении ситуации в Венесуэле посредством мирного политического диалога между жителями страны, без вмешательства извне, "при полном уважении суверенитета и территориальной целостности" республики.

"Есть ли еще вопросы о том, насколько "конструктивна" позиция США по Венесуэле?" – цитирует дипломата сайт "Комсомольской правды".

3 мая власти Венесуэлы сообщили, что предотвратили вторжение на катерах в страну колумбийских боевиков. В результате восемь нападавших были убиты. Президент Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было покушение на его жизнь, а

По его словам, среди задержанных участников нападения – двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны главы Белого дома.