Россия напечатает деньги для Венесуэлы

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Россия напечатает банкноты для Венесуэлы, сообщает Bloomberg.

По данным издания, АО "Гознак" и Центральный банк Венесуэлы заключили сделку еще в ноябре 2019 года. Она предполагает изготовление 300 миллионов купюр венесуэльских боливар на сумму 143 миллиона долларов. Каракасу такая услуга обойдется в 7,4 миллиона долларов.

Напомним, Венесуэла не единственная страна, которая заказывает у России печать денег. РФ печатает купюры для Белоруссии, Ливана, Гватемалы, Малайзии.

В конце сентября прошлого года Москву с официальным визитом посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро. На встрече с Путиным он подарил президенту РФ копию сабли предводителя борьбы за независимость в Южной Америке Симона Боливары.