Задержанные в Венесуэле американцы планировали вывезти Мадуро в США

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Наемники, задержанные за попытку незаконно проникнуть на территорию Венесуэлы, планировали захватить аэропорт и вывезти из страны президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

"[Мы должны были обеспечить] прибытие самолетов, в том числе самолета, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США", – заявил один из участников группы Александр Денман.

В начале года в Венесуэле произошел политический кризис, который обернулся попыткой госпереворота. Власти США признали президентом республики главу Национальной ассамблеи (контролируемого противниками чавистов парламента страны) Хуана Гуаидо. Аналогичные меры предприняли ряд стран ЕС и Южной Америки.

Россия, Абхазия, Белоруссия, Индонезия, Иран, Куба, Турция и Мексика поддержали законного президента Николаса Мадуро.

В сентябре президент России Владимир Путин поддержал диалог президента Венесуэлы Николаса Мадуро с оппозицией. По словам главы государства, сложившуюся в Венесуэле ситуацию можно разрешить только с помощью переговоров.

