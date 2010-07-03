Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу военных специалистов РФ

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Два самолета с военными специалистами из России прибыли в Венесуэлу. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, россияне будут оказывать Каракасу военно-техническую поддержку.

"Те, кто прилетел в начале года, уехали, приехала новая команда", – сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

В марте стало известно, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с военнослужащими РФ и 35 тонн груза прибыли в аэропорт Каракаса.

Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что нахождение специалистов РФ в Венесуэле регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.

В то же время США из-за военных пригрозили России санкциями. Убрать специалистов из Венесуэлы также потребовала Бразилия.