В МИД ответили на обвинения в повышении уровня радиации в Северной Европе

14:13
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Утверждения о том, что испытания Россией перспективных вооружений могли стать причиной повышения радиационного фона над Северной Европой, абсолютно безосновательны, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Он отметил, что это не первый и не последний случай, когда с американской стороны поступают информационные вбросы – и анонимные, и от имени ответственных лиц.
"Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания", – цитирует дипломата РИА Новости. Замглавы МИД отверг эти сообщения.
"Это элемент пропаганды, элемент общих американских усилий, направленных на то, чтобы посеять неуверенность, особенно среди европейцев, по поводу происходящего", – подчеркнул дипломат.
По его словам, Москва предлагала и будет дальше предлагать США заниматься тематикой перспективных систем в более широком контексте.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в начале июня в атмосфере над территорией Швеции, Норвегии и Финляндии зафиксировали повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих реакторное происхождение. В Национальном институте здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов считают, что эти изотопы поступили со стороны России, а причиной этого может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что российская система мониторинга радиационной безопасности не обнаружила угрожающих ситуаций на северо-западе страны. В "Росэнергоатоме" добавили, что атомные электростанции в этом районе – Ленинградская и Кольская АЭС – работают штатно.
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